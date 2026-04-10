От гепатита А в Дагестане привито около 1,3 тыс. человек

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях Республики Дагестан, пострадавших от паводков, в рамках вакцинации от гепатита А привито около 1,3 тыс. человек.

"Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе. Сотрудники ведомства осуществляют комплексные проверки качества питьевой воды и водоисточников, уделяют внимание условиям пребывания людей в пунктах временного размещения (ПВР), а также вакцинации от гепатита А", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Мах.

В нем уточняется, что в рамках вакцинации населения от гепатита А привито около 1,3 тыс. человек.

Кроме того, проведено исследование 700 проб воды на всех этапах водоподготовки, проводятся исследования биоматериала от людей на вирусологические показатели.

Специалистами проводится гиперхлорирование и обеззараживание водопроводных сетей, организован подвоз чистой питьевой воды. Лабораторный контроль качества воды осуществляется в круглосуточным режиме, отметили в Роспотребнадзоре.

Хроника 28 марта – 10 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
Роспотребнадзор Дагестан
