Вакцинация от гепатита А началась после вспышки кишечной инфекции в Муроме

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Жителей города Муром Владимирской области начали бесплатно вакцинировать от гепатита А на фоне вспышки острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба территориального Роспотребнадзора в пятницу.

Вакцинация проводится, так как в рамках проводимого эпидемиологического расследования вспышки острой кишечной инфекции рассматривается водный путь передачи заболевания.

Роспотребнадзор рекомендует пройти вакцинацию жителям округа Муром, начиная с детей от 3 лет.

Вакцинация бесплатна, организованы выездные прививочные бригады.

Со своей стороны губернатор Александр Авдеев сообщил, что в город будут увеличены поставки питьевой воды.

О вспышке острой кишечной инфекции среди жителей Мурома стало известно накануне. По состоянию на 10 апреля зарегистрировано 375 заболевших, среди которых 188 детей. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).