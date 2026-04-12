Девять дронов уничтожено за сутки в Курской области

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении девяти украинских дронов за прошедшие сутки над регионом.

"Всего в период с 09:00 11 апреля до 07:00 12 апреля сбито девять вражеских беспилотников различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, 15 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Информация по обстрелам не поступала, уточнил Хинштейн.

По его данным, в результате атак в Льгове накануне пострадали три человека, в том числе ребенок, они доставлены в больницу.

Кроме того, в хуторе Александровка Рыльского района повреждён дом и хозпостройки. В селе Щекино повреждена хозпостройка.

Погибших нет, добавил Хинштейн.