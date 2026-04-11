Баканов сообщил о попытках атак на космодром Плесецк

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил о попытках атаковать дронами космодром Плесецк в день запуска интернет-спутников.

"У нас в этот день были попытки прилетов, серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты "Роскосмоса" и космических войск осуществили заданное", - сказал Баканов в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

20 мая 2025 года Баканов заявил, что спутниковая система российской частной компании "БЮРО 1440" войдет в нацпроект по космосу.

24 марта 2026 года в российской компании "БЮРО 1440" заявили, что 23 марта состоялся запуск первых 16 спутников широкополосного доступа в интернет.

27 января 2026 года заместитель гендиректора по развитию бизнеса и продукта компании Дмитрий Агафонов сообщил, что низкоорбитальная спутниковая группировка компании "БЮРО 1440" будет насчитывать 292 аппарата к 2027 году.

"БЮРО 1440" - российская аэрокосмическая частная компания, которая создает низкоорбитальную спутниковую систему для широкополосной передачи данных.