Путин заявил, что космическая отрасль РФ в целом чувствует себя уверенно

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Космическая отрасль чувствует себя в целом себя уверенно, хотя и накопившихся проблем достаточно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой " Роскосмоса " Дмитрием Бакановым в субботу.

Путин отметил, что прошлый год в целом прошёл для отрасли позитивно, в частности, было запущено в космос 97 аппаратов. На 10 процентов - до 508 млрд рублей, выросла консолидированная выручка корпорации, добавил президент.

В свою очередь Баканов сообщил, что российская спутниковая группировка насчитывает 364 космических аппарата.

"Вы видите числовые характеристики по орбитальной группировке, которая сейчас достигла 364 космических аппаратов. Как вы сказали, 97 - за прошлый год, и с начала этого года с первым кварталом - уже 134 космических аппарата", - сказал он.

В завершение открытой части президент отметил работу Баканова на посту гендиректора Роскосмоса в течение чуть больше года с момента назначения. "Целиком в материале и уже, по-моему, освоились в отрасли", - сказал Путин.

Баканов поблагодарил президента за доверие и добавил, что сделает все от него зависящее, чтобы его оправдать.

Роскосмос Дмитрий Баканов Владимир Путин
Что произошло за день: суббота, 11 апреля

Экспедиции российских космонавтов могут увеличить до года

Баканов сообщил о попытках атак на космодром Плесецк

Глава "ИКС Холдинга" допустил, что запуск спутников подешевеет в России вдвое

"Роскосмос" планирует снизить стоимость вывода грузов на орбиту

Изготовителей нелегальной пиротехники задержали после взрыва во Владикавказе

