Экспедиции российских космонавтов могут увеличить до года

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Экспедиции российских космонавтов на орбиту могут увеличить до одного года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Баканов сообщил, что в прошлом году было принято окончательное решение о наклонении орбиты после того, как был запущен спутник "Бион".

"Радиация оказалась выше, наша задача - увеличивать миссию, чтобы люди как можно дольше могли находиться на орбите, а из-за того, что повышенная радиация, это было сделать невозможно", - сказал гендиректор Роскосмоса.

Президент поинтересовался, какое количество времени экипаж может находиться на орбите.

"Сейчас он находится до 270 суток, я думаю, что мы и до года доведем спокойно", - сказал Баканов.