Поиск

Завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва во Владикавказе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии сообщила о завершении аварийно-спасательных работ на месте взрыва на складе во Владикавказе.

"Напомним, накануне в складских помещениях произошел взрыв с последующим возгоранием. Площадь пожара оценивается в 750 кв. метров", - говорится в сообщении ведомства в субботу.

Согласно предварительной информации, в помещении находилась пиротехника.

По последним данным, два человека погибли. 15 человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних. В городе введен режим ЧС. Работы по разбору завалов на месте взрыва приостанавливали в пятницу из-за риска обрушения здания, в субботу утром работы возобновили.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).

Задержаны подозреваемые - собственник коммерческих помещений и организаторы производства пиротехнических изделий.

Предварительно, от взрыва повреждены 25 частных домов, в которых проживает 74 человека, и 30 автомобилей.

Владикавказ Северная Осетия МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
