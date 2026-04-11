Более 200 погибших птиц обнаружили на побережье Анапы

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - За двое суток на побережье Анапы обнаружили свыше 200 погибших птиц, предположительно, из-за нефтепродуктов, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"На побережье Анапы обнаружили более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц Это обобщенные данные за последние двое суток. По оценке специалистов, птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, которое обнаружили в 11 километрах от курорта", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что пятно накануне обработали биосорбентом и установили боновые заграждения.

"Пятно могло образоваться в результате атак БПЛА киевского режима по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей ", - говорится в сообщении.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, введен федеральный режим ЧС.

В конце марта 2026 года пресс-служба правительства РФ сообщала, что основной объем разлившегося мазута собра.

"На сегодняшний день собран основной объем разлившегося мазута. Из носовой части "Волгонефть-212" осталось откачать около 2 тыс. тонн. Планируется завершить эти работы в апреле-мае", - говорится в сообщении.

Оставшиеся части танкеров и три установленных над ними коффердама будут подняты и утилизированы до конца текущего года.