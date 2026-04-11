В Иране опровергли информацию о проходе кораблей ВМС США через Ормузский пролив

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Иране опровергли сообщения о том, что корабли ВМС США беспрепятственно прошли Ормузский пролив, сообщило государственное телевидение.

"Один американский корабль развернулся после получения предупреждения", - говорится в сообщении со ссылкой на высокопоставленного иранского военного.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на американского чиновника, что несколько кораблей ВМС США пересекли Ормузский пролив без согласования с Ираном. Он отметил, что "этот шаг не был согласован с Ираном". "Такое произошло впервые с начала войны", - написал Равид.

После начала военных действий Израиля и США против Ирана 28 февраля Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который транспортируется около 20% мировой нефти.