Что произошло за день: суббота, 11 апреля

Обмен пленными, переговоры в Пакистане и глава "Роскосмоса" об атаках на Плесецк

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 175 на 175. Кроме того, с Украины возвращены семеро российских граждан, жителей Курской области. В освобождении российских военных из украинского плена содействие оказали ОАЭ.

- Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил о попытках атаковать дронами космодром Плесецк в день запуска интернет-спутников.

- Изготовителей нелегальной пиротехники задержали после взрыва во Владикавказе. В больницах остаются 11 пострадавших.

- В Исламабаде идут прямые переговоры между Ираном и США. Как сообщил CNN, они проходят в очном формате. В свою очередь агентство "Тасним" сообщает, что переговоры могут быть продлены еще на один день.

- Дональд Трамп заявил, что США приступают к разминированию Ормузского пролива. Он сообщил, что США делают это в качестве одолжения всему миру.

- Обломки БПЛА упали на нефтебазу на Кубани. Пострадавших нет. Пожар ликвидировали. Кроме того, ночью обломки БПЛА упали на два многоквартирных дома и склад предприятия в Новороссийске. Также в Краснодарском крае в хуторе обнаружили фрагменты БПЛА с боевой частью.

- Работу Пабло Пикассо разыграют в лотерею. Вырученные деньги будут направлены в Фонд исследований болезни Альцгеймера. Лотерейные билеты будут стоить 100 евро.