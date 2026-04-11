Жителей двух сел в Дагестане предупредили о возможном прорыве плотины

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Жителей сел Гергебиль и Кикуни в Дагестане предупредили о возможном прорыве естественной плотины, предложили им эвакуироваться, сообщает пресс-служба администрации Гергебильского района республики в своем канале в мессенджере Мах.

"В связи с произошедшим обвалом горной породы в Лакском районе и образованием завального озера (...) существует риск прорыва естественной плотины и резкого подъема уровня воды в руслах рек ниже по течению. В целях обеспечения безопасности населения призываем соблюдать дистанцию. Категорически запрещено находиться вблизи береговой линии рек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что жителям домов в непосредственной близости к пойме реки рекомендовано временно покинуть жилье и перебраться в безопасные районы к родственникам или в пункты временного размещения.

"Ситуация находится под контролем экстренных служб, проводится мониторинг состояния образовавшегося водоема", - говорится в сообщении.

Жителей призвали к внимательности и осторожности, а также воздержаться от поездок вдоль речных каньонов и берегов.