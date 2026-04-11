Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Страстную субботу делегация Фонда Андрея Первозванного доставила самолетом "Роскосмоса" благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня в Москву, сообщила пресс-служба госкорпорации.

В аэропорту "Внуково" благодатный огонь приняли представители различных епархий. Делегация Фонда Андрея Первозванного принесет частичку священного огня в храм Христа Спасителя во время патриаршего пасхального богослужения.

"Ситуация в ближневосточном регионе непростая, но нам было важно выполнить миссию по доставке огня, который ждут миллионы православных христиан нашей страны к празднику Светлой Пасхи. Благодарю экипаж за проделанную профессиональную работу", - сказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, слова которого приведены в сообщении пресс-службы госкорпорации.

В общей сложности лампады с благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады.

"В 2026 году продолжится еще одна пасхальная традиция: святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выйдет на связь с российским экипажем Международной космической станции и обменяется с космонавтами поздравлениями", - сообщили в "Роскосмосе".

Благодатный огонь зажигается каждый год в канун православной Пасхи в алтаре храма Гроба Господня в Иерусалиме на месте, где когда-то был погребен снятый с Креста Иисус Христос. Церемония зажжения огня происходит в окружении множества паломников, которые к середине дня Великой Субботы заполняют храм и первыми зажигают лампады от огня, который им выносит из алтаря Иерусалимский патриарх.

