Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым праздником Пасхи.

"Неустанный подвижнический труд, искренняя забота о сохранении нашего богатейшего исторического, культурного, духовного достояния, утверждении в обществе традиционных христианских ценностей, укреплении института семьи, воспитании молодёжи по праву снискали Вам высокое признание. Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний, призывает к добру, милосердию, справедливости и состраданию", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля.

"Особо отмечу действенную помощь, которую Вы оказываете нашим героям - участникам и ветеранам специальной военной операции", - подчеркнул президент.

Владимир Путин патриарх Кирилл Пасха
