Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по сложившейся традиции на пасхальное богослужение прибыл в храм Христа Спасителя в Москве.

Торжественное богослужение в честь праздника Светлого Христова Воскресения совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава государства прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Праздничное богослужение собрало большое количество верующих, среди них присутствуют общественные и политические деятели, а также курсанты Московского суворовского военного училища.

В руках Путина и Собянина были красные пасхальные свечи.

Глава государства и патриарх подарили друг другу пасхальные яйца.

Путин много лет подряд встречает этот праздник в главном храме страны, за годы президентства он всего два раза не приезжал сюда на пасхальное богослужение.

В первый раз это произошло в 2003 году, когда президент находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.

И в разгар пандемии коронавируса Путин остался дома. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал тогда "Интерфаксу", что президент принял решение не идти на пасхальное богослужение, но вечером поставил свечу в честь праздника в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников, причем Рождество он старается встречать в церквях в разных регионах страны.

