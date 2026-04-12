Православные верующие празднуют Пасху

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Православные отмечают Пасху - самый важный из христианских праздников.

Главное пасхальное богослужение в России в эту ночь проходит в храме Христа Спасителя, где патриарх Кирилл совершает крестный ход, пасхальную заутреню и литургию. К началу службы в храм по многолетней традиции доставили благодатный огонь из Иерусалима.

В этот день Церковь вспоминает победу Христа над грехом и смертью - победу, которая, как считают верующие, освободила человечество от рабства дьяволу и открыла для каждого путь спасения.

Пасха - переходящий праздник, каждый год он отмечается в разное время (не ранее 4 апреля и не позднее 8 мая), дата вычисляется по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно - пятница была днем поста в честь страданий Христа, а воскресенье - днем радости о воскресшем Господе. Со II века праздник стал ежегодным.

Несмотря на то, что часть Православных церквей мира живут по григорианскому, а часть - по юлианскому календарю, Пасху все православные празднуют в один день.

Богослужения этой ночи особенно торжественны и проходят во всех православных приходах, которых только у Московского патриархата насчитывается около 40 тыс. Именно паства Русской церкви составляет основную часть православного мира. Всего православными себя считают около 250 млн жителей земли.

Празднование Пасхи продолжается 40 дней - до Вознесения Господня, все это время православные верующие при встрече приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!"