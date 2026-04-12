Патриарх Кирилл поздравил православных c Пасхой

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с пасхальным телеобращением, поздравив православных верующих с главным христианским праздником.

"Христос воскрес, и мы уже никогда не будем одиноки. Христос воскрес, и никакие земные невзгоды и тяготы нам не страшны", - сказал он, призвав в самых трудных обстоятельствах держать в сердцах слова пророка Исаии: "Не бойся, ибо Я с тобою".

Особо патриарх Кирилл остановился на важности дел милосердия, поддержке нуждающихся, утешении скорбящих, о том, как важно в пасхальные дни просить у близких прощения и благодарить их.

"Вот так поступая, мы сможем обрести благодатную силу от Господа и с ее помощью станем способны измениться сами и сделать лучший мир вокруг нас", - считает предстоятель Церкви.

патриарх Кирилл Пасха
