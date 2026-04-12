Поиск

Порядка 13 тыс. богослужений и крестных ходов прошло в пасхальную ночь в России

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Более 12 тыс. торжественных богослужений и крестных ходов в честь празднования православного праздника Светлого Христова Воскресения прошли без нарушений в регионах страны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Свыше 12,7 тысячи торжественных богослужений и крестных ходов состоялись более чем в 7,4 тысячи населенных пунктов. Благодаря принятым мерам правонарушений не допущено", - написала она в воскресенье в своем телеграм-канале.

По словам представителя министерства, правопорядок обеспечивали 44,1 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности.

Как сообщалось, 12 апреля православные верующие отмечают Пасху - самый важный из христианских праздников. С Пасхой россиян, в частности, поздравил президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл.

Пасха МВД РФ Ирина Волк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

