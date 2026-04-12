Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

"Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет нас вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что "огромную созидательную роль в сбережении нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укреплении института семьи, воспитании подрастающих поколений играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии".

"Религиозные организации проводят большую, востребованную работу, направленную на совершенствование конструктивного взаимодействия с органами государственной власти, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране, поддерживают участников специальной военной операции, их семьи. Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания", - подчеркнул президент.