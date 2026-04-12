Мишустин заявил об укреплении позиций российской космонавтики

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Россия в космонавтике последовательно реализует стратегические проекты, успешно завершены испытания двигателя для ракеты "Союз-5" и модернизация стартового комплекса для тяжёлых ракет-носителей "Ангара" на космодроме Восточный, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Несмотря на беспрецедентные вызовы, российская космонавтика продолжает укреплять лидирующие позиции. Последовательно реализуются стратегические проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета, обороноспособности и национальной безопасности, прежде всего по масштабированию орбитальной группировки", - говорится в поздравительной телеграмме Мишустина работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли, опубликованной на сайте правительства в воскресенье.

Он отметил, что осуществлён пакетный запуск спутников для сервиса связи с глобальным покрытием, а также радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения. "Полученные от второго биоспутника "Бион-М" результаты уже помогают при подготовке будущих пилотируемых экспедиций в дальний космос. Успешно завершены испытания двигателя для ракеты "Союз-5" и модернизация стартового комплекса для тяжёлых ракет-носителей "Ангара" на космодроме Восточный", - подчеркнул премьер.

По его словам, "все эти достижения стали возможными благодаря слаженной работе многих тысяч высококвалифицированных сотрудников - инженеров, исследователей, конструкторов, испытателей и космонавтов". "Ваши преданность делу, компетентность и целеустремлённость позволяют отрасли уверенно развиваться. Вы ежедневно решаете сложнейшие задачи, внедряете самые современные технологии, включая системы искусственного интеллекта, вносите неоценимый вклад в становление российской ракетно-космической индустрии, повышение её конкурентоспособности и качества жизни миллионов наших граждан", - говорится в поздравлении.

Премьер выразил особые слова благодарности ветеранам, чей пример вдохновляет новые поколения специалистов.

