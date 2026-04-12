Мантуров отметил, что руководством РФ перед "Роскосмосом" поставлены амбициозные задачи

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмосу" предстоит существенно улучшить позиции по ключевым аспектам ракетно-космической промышленности, модернизировать космодромы и вывести на новый виток развития пилотируемую программу, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Чтобы продолжать идти в авангарде мировых лидеров, руководством страны перед "Роскосмосом" поставлены новые, амбициозные задачи", - сказал он на торжественном концерте, приуроченном к 65-летию первого полета человека в космос.

По его словам, задачи определены в национальном проекте "Космос" и охватывают все направления деятельности отрасли.

"В ближайшие годы нам предстоит существенно улучшить позиции по ключевым аспектам ракетно-космической промышленности", - отметил Мантуров.

Он также заявил, что необходимо обеспечить новое качество спутниковой связи, интернета, навигации и мониторинга Земли. "Модернизировать космодромы и вывести на новый виток развития пилотируемую программу. В том числе с акцентом на дальнейшее изучение Луны и дальнего космоса", - сообщил первый вице-премьер РФ.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с главой " Роскосмоса" Дмитрием Бакановым заявил, что космическая отрасль чувствует себя в целом уверенно, хотя и накопившихся проблем достаточно.

В минувший четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сказал, что около 4,5 трлн рублей будет направлено на расширение спутниковой группировки, создание собственной орбитальной станции и другие приоритетные направления в рамках национального проекта "Космос".