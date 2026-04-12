В Кремле уверены, что Европа сможет покупать газ, даже если Россия не будет его продавать им

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Даже если Россия не будет продавать газ европейским странам, они найдут способ его купить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этого нельзя исключать, конечно. Такое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, на Ближнем Востоке, что этот процесс, этот спотовый рынок живет как живой организм", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, найдут ли в Европе способ закупать газ, если предположить, что Россия откажется от его поставок им.

Он подчеркнул, что это сложный экономический процесс.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что источников энергоресурсов в мире не так много и их можно пересчитать по пальцам. При этом независимо от их поставок оружие будет продолжать производиться.

Ранее западные СМИ сообщили, что Евросоюз нарастил импорт российского СПГ на фоне ближневосточного конфликта. По сравнению с первым кварталом 2025 года, нынешние показатели выросли на 17%.

Дмитрий Песков Евросоюз
Песков заявил, что СВО после перемирия продолжится до достижения целей РФ

 Песков заявил, что СВО после перемирия продолжится до достижения целей РФ

 "Роскосмос" открыл на "Госуслугах" сервис подачи заявлений для кандидатов в космонавты

 Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
