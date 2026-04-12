Поиск

Песков заявил о готовности РФ поставлять газ Европе, если он останется от альтернативных рынков

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова поставлять газ Европе, если будут оставаться объемы от альтернативных рынков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, почему бы и нет. Если будет оставаться газ от альтернативных рынков. Пока его много, пока он остается. Но альтернативные рынки - они очень прожорливые, очень много заявок на поставки", - сказал Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что за последнее время объем поставок газа РФ вырос.

При этом, Песков не исключил, что, даже если Россия не будет продавать газ европейским странам, они найдут способ его купить. "Такое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, на Ближнем Востоке, что этот процесс, этот спотовый рынок живет как живой организм", - отметил он.

Ранее западные СМИ сообщили, что Евросоюз нарастил импорт российского СПГ на фоне ближневосточного конфликта. По сравнению с первым кварталом 2025 года, нынешние показатели выросли на 17%.

газ Европа Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что СВО после перемирия продолжится до достижения целей РФ

"Роскосмос" открыл на "Госуслугах" сервис подачи заявлений для кандидатов в космонавты

Хроники событий
