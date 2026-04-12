Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко обменялись тёплыми пасхальными поздравлениями, выразили добрые пожелания братским народам двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений и тесное взаимодействие на различных уровнях", - говорится в сообщении.

Проведен также обмен мнениями по ряду тем международной повестки дня, добавили в пресс-службе.