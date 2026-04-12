Лукашенко подтвердил свое участие в предстоящем параде ко Дню Победы в Москве

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье подтвердил свое участие в предстоящем параде 9 мая в Москве, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко подтвердил свое участие в предстоящем параде в Москве по случаю Дня Победы", - говорится в сообщении.

Главы Белоруссии и России во время телефонного разговора также поздравили друг друга с Пасхой.

 Циклон "Вайану" привел к наводнению и отключениям электричества в Новой Зеландии

 США добиваются от Ирана долгосрочных обязательств по отказу от ядерного оружия

 США и Иран продолжат переговоры в воскресенье
