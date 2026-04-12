В Дагестане из-за обрушения моста шесть сел остались без транспортного сообщения

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Каменно-арочный мост через реку Кардукотты обрушился в воскресенье в Дахадаевском районе Дагестана, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

"На автомобильной дороге "Подъезд от автодороги Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала к селу Кунки" на участке км 8+600 закрыто движение автотранспорта по мосту через реку Кардукотты. Причиной стало разрушение каменно-арочного моста", - говорится в сообщении.

Как уточняется, без транспортного сообщения остались села Сурсурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Кунки и Дирбакмахи. Специалисты прорабатывают вопрос организации объезда.

Дагестан Минтранс
