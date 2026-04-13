Что случилось этой ночью: понедельник, 13 апреля

CENTCOM назвал дату начала блокады портов Ирана, Аракчи обвинил Вашингтон в срыве переговоров в Исламабаде, Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Командование ВС США на Ближнем Востоке объявило, что 13 апреля с 10:00 по восточному времени (17:00 по Москве) начнет морскую блокаду Ирана.

- Замглавы МИД Австралии Мэтт Тислтуэйт заявил, что страна не рассматривает возможность участия в военно-морской блокаде Ормузского пролива.

- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Вашингтон в срыве переговоров в Исламабаде. Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не подчинится угрозам и готов "преподать более серьезный урок" противникам.

- Шесть сел в Дагестане остались без транспортного сообщения из-за обрушения каменно-арочного моста через реку Кардукотты.

- Первых двух туристов, пострадавших на Авачинском перевале на Камчатке, выписали из больницы, сообщил минздрав региона. Остальные пострадавшие в турпоходе остаются под наблюдением врачей.

- Дональд Трамп подверг критике папу римского Льва XIV за позицию по Ирану и Венесуэле. По его словам, понтифик "слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике".

- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах и поздравил с победой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 апреля

