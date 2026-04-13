Лавров 14-15 апреля посетит Китай

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14-15 апреля посетит с официальным визитом КНР, где у него предусмотрены переговоры с главой китайского МИД Ван И, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, перспективы контактов на различных уровнях, взаимодействие на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также, отметили на Смоленской площади, "ожидается обстоятельный обмен мнениями по ряду "горячих тем" и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке".