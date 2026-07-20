Мэр Сочи сообщил о разрушении 17 км пляжей

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Сочи около 17 км береговой линии требует срочного берегоукрепления, заявил мэр города Андрей Прошунин.

"Сезонные штормы и ветровая нагрузка ускоряют деградацию береговой полосы. Уже проведена совместная работа с Научно-исследовательским центром "Морские берега" для подготовки научного исследования по комплексному анализу береговой полосы морского побережья. На основании отчета безотлагательных мероприятий по берегоукреплению требуют более 17 км береговой полосы", - сказал он.

Он отметил, что в программу комплексного развития Сочи, утвержденную правительством России, вошли мероприятия по берегоукреплению, инженерная инфраструктура, строительство социальных объектов и новых объектов дорожной инфраструктуры.

"Наша стратегическая задача - расширение пляжных территорий. Береговая полоса Черного моря в границах Сочи имеет протяженность около 96 км. На почти 56 км купание запрещено, это обусловлено в том числе размытием береговой полосы, сокращением ширины пляжей, отсутствием подъездных путей, а также непригодным для использования географическим положением пляжей и оползневыми явлениями", - подчеркнул Прошунин.

В советское время для Сочи, Крыма, Дагестана и Калининграда были разработаны генеральные схемы берегоукрепления. Они действовали до 1980-х годов. Прошунин считает. что пора разработать подобный документ в настоящее время.

"С этого года в городе заработал Научный совет, в который вошли руководители и научные сотрудники сочинских вузов и научных учреждений курорта. Первое заседание посвятили вопросам берегоукрепления и морских гидротехнических сооружений. Мы также обратились в правительство с инициативой о создании отдельной рабочей группы на федеральном уровне", - рассказал мэр Сочи.