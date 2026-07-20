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Отражена атака БПЛА на Подмосковье, есть пострадавшие, повреждена инфраструктура

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В результате отражения атаки беспилотников на Московскую область два человека пострадали, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил глава региона Андрей Воробьев в понедельник.

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"Ночью силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на Московскую область. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе", - написал Воробьев в своем канале в Мах.

По его словам, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один - на трассе М-4 после падения дрона рядом с автомобилем.

"Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На местах работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийных служб", - добавил губернатор.

Как сообщил Воробьев, в результате падения беспилотников повреждены несколько частных домов, возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры.

"В Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. Пострадавших нет", - проинформировал глава региона.

В Подольске из-за падения беспилотников произошли пожары, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный жилой дом в деревне Малое Толбино.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 июля 2026 года Военная операция на Украине
Московская область БПЛА атака пострадавшие повреждения
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