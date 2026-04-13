Военные РФ зафиксировали 6558 нарушений Киевом режима пасхального перемирия

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ зафиксировало 6558 нарушений Украиной режима пасхального перемирия, в дневное время интенсивность боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была снижена, заявили в российском ведомстве в понедельник.

По данным ведомства, отражены три атаки ВСУ на запорожском направлении из района населенного пункта Покровское в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное Днепропетровской области.

"В целом, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была снижена", - сообщили в Минобороны РФ.

"Во время перемирия беспилотный летательный аппарат противника повредил АЗС "Роснефть" в населенном пункте Льгов Курской области", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ также заявили о срывах пяти попыток выдвижения ВСУ на позиции российских войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Новая Сечь (две), Варачино Сумской области и Каленики (ДНР).

"ВСУ совершили 694 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков", - говорится в сообщении.

По словам военных, ВСУ нанесли более 5 тысяч ударов квадрокоптерами, в том числе 4685 ударов FPV-дронами, 144 самолетного типа и 749 сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

"Уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа вне зоны СВО в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей", - заявили в Минобороны России.

В ведомстве также добавили, что все группировки российских войск в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

"В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в Кремле сообщили, что в четверг, 9 апреля, решением верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ, президента России Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявлено перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.


Минобороны сообщило о продолжении боевых действий после пасхального перемирия

Комитет Думы одобрил поправку о передаче данных из "Госуслуг" в ЦИК РФ

Думский комитет рекомендовал поправки по использованию ИИ-образа в агитации на выборах

 Думский комитет рекомендовал поправки по использованию ИИ-образа в агитации на выборах

Природный пожар перекинулся из Монголии на территорию Забайкалья

В Совбезе увидели риск продбезопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке

В Екатеринбурге введут новые ограничения для электросамокатов

 В Екатеринбурге введут новые ограничения для электросамокатов

Двух пострадавших на Авачинском перевале туристов выписали из больницы

Что произошло за день: воскресенье, 12 апреля

Баканов заявил, что "Роскосмос" делает ставку на международное сотрудничество

 Баканов заявил, что "Роскосмос" делает ставку на международное сотрудничество
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8990 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1620 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов