Военные РФ зафиксировали 6558 нарушений Киевом режима пасхального перемирия

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ зафиксировало 6558 нарушений Украиной режима пасхального перемирия, в дневное время интенсивность боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была снижена, заявили в российском ведомстве в понедельник.

По данным ведомства, отражены три атаки ВСУ на запорожском направлении из района населенного пункта Покровское в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное Днепропетровской области.

"В целом, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была снижена", - сообщили в Минобороны РФ.

"Во время перемирия беспилотный летательный аппарат противника повредил АЗС "Роснефть" в населенном пункте Льгов Курской области", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ также заявили о срывах пяти попыток выдвижения ВСУ на позиции российских войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Новая Сечь (две), Варачино Сумской области и Каленики (ДНР).

"ВСУ совершили 694 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков", - говорится в сообщении.

По словам военных, ВСУ нанесли более 5 тысяч ударов квадрокоптерами, в том числе 4685 ударов FPV-дронами, 144 самолетного типа и 749 сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

"Уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа вне зоны СВО в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей", - заявили в Минобороны России.

В ведомстве также добавили, что все группировки российских войск в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

"В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в Кремле сообщили, что в четверг, 9 апреля, решением верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ, президента России Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявлено перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.



