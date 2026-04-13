Кремль отметил, что предложение о вывозе обогащенного урана из Ирана пока не востребовано

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана остается в силе, но до сих пор оно не было востребовано, заявили в Кремле.

"Это предложение было озвучено президентом Путиным в контактах и с США, и с региональными государствами. Это предложение в силе, но оно не было востребовано", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что "Россия продолжает быть открытой для того, чтобы предоставить любые добрые услуги, которые будут способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана".

На прошлой неделе глава "Росатома" Алексей Лихачев также подтвердил, что "Росатом" готов помочь решить проблему вывоза высокообогащенного урана из Ирана.

"Для нас нет проблемы согласия иранской стороны забрать уран, понизить его обогащение, расплатиться с иранскими друзьями природным ураном, деньгами или другими интересными для них поставками", - сказал Лихачев.

Он также отметил, что есть возможность "разыграть на троих" с еще какой-то заинтересованной стороной". "Мне кажется, как в двустороннем, так и в трехстороннем формате сотрудничество по решению проблемы высокообогащенного урана в Иране было бы знаковой частью этой большой сделки", - сказал глава "Росатома".