В Кремле готовы вернуться к предложению о хранении иранского обогащенного урана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона будет готова вернуться к предложению разместить на своей территории иранский обогащенный уран, если к такому варианту будет интерес у сторон, заявил India Today пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия выражала готовность разместить иранский обогащенный уран. Это было хорошее решение, но его отвергла американская сторона (...). Президент Путин выражал готовность вернуться к этому предложению, если это будет нужно заинтересованным сторонам", - сказал он .

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли у МАГАТЭ возможность инспектировать иранские запасы урана в России, Песков подчеркнул, что у Москвы "есть постоянный диалог с МАГАТЭ". "Мы стремимся к транспарентности с МАГАТЭ", - заявил он.