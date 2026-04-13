В Курской области в результате атаки БПЛА ранены два сотрудника больницы

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Беловском районе Курской области БПЛА атаковал машину больницы, пострадали двое, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что ранены водитель и электрик Беловской ЦРБ. Один из них получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения левого плеча, грудной клетки, спины. У второго слепые осколочные ранения головы и правой кисти. Обоих доставят в Курскую областную больницу.

