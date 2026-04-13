Кремль не будет поздравлять победителя на парламентских выборах в Венгрии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Кремль не будет поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, поскольку Венгрия недружественная страна, поддерживающая санкции против РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия - недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", - заявил Песков в интервью Юнашев Live.

На уточнение, означает ли это, что Москва дружила исключительно с премьером Венгрии Виктором Орбаном, Песков сказал: "Мы с ним вели диалог".

Орбан в воскресенье вечером признал поражение на парламентских выборах и поздравил с победой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.



Путин поручил до 20 апреля доложить об итогах ликвидации последствий паводков в Дагестане

Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

Минобороны сообщило о продолжении боевых действий после пасхального перемирия

Еще один пациент с признаками оспы обезьян госпитализирован в Подмосковье

Комитет Думы одобрил поправку о передаче данных из "Госуслуг" в ЦИК РФ

Думский комитет рекомендовал поправки по использованию ИИ-образа в агитации на выборах

Природный пожар перекинулся из Монголии на территорию Забайкалья

В Совбезе увидели риск продбезопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке

В Екатеринбурге введут новые ограничения для электросамокатов

