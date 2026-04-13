В Акушинском районе Дагестана возникли риски обвала участков трех дорог

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Акушинском районе Дагестана частично разрушены участки трех дорог республиканского значения, есть угроза их полного обвала, сообщил на заседании оперштаба региона глава муниципалитета Махач Абдулкеримов.

"Есть на сегодняшний день угроза обвала участков еще трех республиканских дорог. Сейчас они частично разрушены. Угрозы местному населению нет", - сказал Абдулкеримов.

В этом же районе частично разрушены 50 домов, о чем сообщили их жильцы.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.