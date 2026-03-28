Свыше 320 тыс. человек остаются без света в Дагестане из-за непогоды

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Порядка 283 населенных пунктов с населением свыше 320 тыс. человек остаются без света в Дагестане из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике в субботу.

"По состоянию на 12:00 мск без электроснабжения остаются 283 населенных пункта, с населением 327 тыс. 183 человек, из них 89 тыс. 705 детей, 72 тыс. 152 домов. Аварийно-восстановительные работы ведутся с привлечением 22 бригад электриков, в составе 78 человек и 22 ед. техники. Предварительное время полного восстановления электроснабжения к 17:00 мск 29 марта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в почти двух десятках районов Дагестана. В пресс-службе администрации Махачкалы сообщили, что в городе введен режим ЧС, проводится ликвидация последствий непогоды. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой.

Два пролета железнодорожного моста обрушились на перегоне Хасавюрт - Кадиюрт СКЖД, движение по одному из путей продолжается, поезда следуют по расписанию.

Накануне спасатели предупредили, что с 27 по 29 марта в Дагестане прогнозируются дожди и сильный ветер.