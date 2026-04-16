В Дагестане после снегопада благополучно эвакуировали сотрудника высокогорной метеостанции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Дагестане сотрудника метеостанции "Сулак-Высокогорный", которую накануне засыпало снегом, со второй попытки удалось эвакуировать и доставить в безопасное место, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сотрудника эвакуировали, с ним все в порядке", - сказал собеседник агентства.

Метеостанцию 15 апреля накрыл сильный снегопад. Спасатели попытались эвакуировать находившегося там сотрудника вертолетом, но из-за сильного ветра им не удалось этого сделать.

Метеостанция "Сулак-Высокогорный" расположена на высоте почти 2 927 метров и считается одной из самых высокогорных и труднодоступных в Европе.

