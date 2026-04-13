Песков заявил, что у РФ и Венгрии есть совместные проекты и нужен диалог

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Кремль исходит из того, что у России и Венгрии есть ряд двусторонних проектов, которые в том числе нужно вместе финализировать, для чего нужен диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя процесс выстраивания отношений с новыми властями Будапешта.

"Здесь мы исходим из того, что на повестке дня целый ряд совместных проектов, которыми нужно заниматься, их нужно финализировать вместе, это требует совместной работы, это, по крайней мере, требует диалога", - сказал Песков ИС "Вести", говоря о перспективах выстраивания отношений с новыми властями Венгрии.

В этой связи он отметил, что необходимо набраться терпения. "Повестка дня есть двусторонняя", - сказал пресс-секретарь президента РФ.


Дмитрий Песков РФ Венгрия
