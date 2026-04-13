Россия получила запрос от Индонезии на импорт нефтепродуктов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россия получила запрос от Индонезии на поставку нефтепродуктов, ведутся переговоры о долгосрочных контрактах, сообщил в интервью "Первому каналу" министр энергетики РФ Сергей Цивилев, участвовавший в переговорах глав двух стран Владимира Путина и Прабово Субианто.

По его словам, Россия получила запрос от индонезийских коллег на поставку нефтепродуктов.

"Если раньше Индонезия всю продукцию приобретала в основном из других стран - Соединенные Штаты Америки, Арабские Эмираты и Австралия, то теперь они рассматривают вопрос с учетом возникшей ситуации в (Ормузском - ИФ) проливе, надежности поставок. Сейчас у нас идет серьезная работа по формированию долгосрочных контрактов по взаимовыгодной цене", - сказал российский министр.