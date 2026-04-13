Экс-сенатор Савельев приговорен к 10 годам колонии за попытку организации убийства

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в понедельник огласил приговор бывшему сенатору Дмитрию Савельеву и его соучастнику Сергею Дюкову, которых присяжные признали виновными в организации покушения на убийство.

"Савельеву назначить наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, Дюкову - 8 лет", - огласил приговор судья Алексей Криворучко.

Также суд частично удовлетворил иск потерпевшего, взыскав с Савельева 5 млн рублей, Дюкова - 1 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, Савельев лишен всех государственных наград.

Савельев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Дюков – в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству).

Как сообщили в СКР, следствием и судом установлено, что в августе 2023 года в Москве Савельев из-за личной неприязни к предпринимателю Сергею Ионову поручил своему знакомому Юрию Нефедову за денежное вознаграждение организовать убийство Ионова. Нефедов попытался найти исполнителя.

Об этом стало известно правоохранительным органам, сотрудниками которых был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировка убийства.

Так, убийство планировалось совершить в условиях исправительных учреждений УФСИН России, где Ионов отбывал наказание.

В СК сообщили, что Нефедов привлек к делу троюродного брата, трижды судимого Сергея Дюкова. Последний через посредника связался с бывшим сотрудником ФСИН, но тот сразу сообщил о происходящем в правоохранительные органы.

"Нефедов получил от Савельева 100 тысяч долларов на организацию преступления. После того как Дюкова арестовали по другому уголовному делу, сотрудник УФСИН напрямую контактировал с Нефедовым. 16 марта 2024 года он сообщил, что Ионов убит, и предъявил поддельную справку о смерти. После этого Савельев передал оставшуюся сумму. Нефедова задержали при передаче бывшему сотруднику УФСИН 45 тысяч долларов", - сказали в СКР.

Он признал вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в суд, где ему вынесен приговор.

Мосгорсуд Дмитрий Савельев Сергей Дюков
