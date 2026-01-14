Генпрокуратура просит суд взыскать с экс-сенатора Савельева 609,5 млн рублей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Одинцовский городской суд рассмотрит иск первого заместителя Генерального прокурора к бывшему сенатору Дмитрию Савельеву об обращении в доход государства более 600 млн рублей.

"Истец просит взыскать в доход Российской Федерации с ответчика 609 561 411 рублей как доход, полученный из непредусмотренных законом источников", - сообщили в пресс-службе Московского областного суда.

Как указывает в иске Генпрокуратура, проверка выявила несоблюдение Савельевым предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Так, будучи сенатором от правительства Тульской области, он скрывал от декларирования доход от коммерческой деятельности.

"Савельев перевел фактически принадлежащие ему активы в теневой сектор экономики и продолжил управлять ими запрещенными способами, извлекая несправедливые конкурентные преимущества ведения нелегального бизнеса", - считают в надзорном ведомстве.

Савельев был арестован по уголовному делу о подготовке убийства в августе 2024 года. СК вменяет ему организацию покушения на убийство бизнесмена из-за личной неприязни. Вины Савельев не признает.

Судебный процесс проходит в Тверском суде Москвы.