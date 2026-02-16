В России противоопухолевую мРНК-вакцину начнут применять в 2026 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Применение у людей противоопухолевой лечебной мРНК-вакцины планируется начать в 2026 году; вакцина используется совместно с другими методами лечения и будет усиливать их эффективность, сообщил "Комсомольской правде" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, академик РАН Денис Логунов.

"Применение (онковакцины) у людей еще не началось. Планируется приступить к нему в текущем году", - сказал он.

По его словам, мРНК-вакцина будет действовать против определенных типов опухолей. Она персонализированная, готовится под каждого пациента, поэтому клинические исследования у широкого круга лиц не проводятся.

"Процедура другая. Она называется "изготовление и применение индивидуального биотехнологического лекарственного препарата". Безусловно, перед началом применения у людей проводились исследования на животных, проверялись безопасность и эффективность", - отметил Логунов.

Директор центра добавил, что онковакцина предназначена для тех пациентов, которым другие способы лечения опухолей плохо помогают или вообще не работают. При этом вакцина используется не сама по себе, а совместно с другими методами - химиотерапией, таргетной терапией, ранее разработанными методами иммунотерапии. Новый препарат будет усиливать их эффективность. Предполагается применять его при лечении меланомы (самая агрессивная разновидность рака кожи), рака почки, рака легкого, опухолей кишечника.

В ноябре 2025 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике двух противоопухолевых препаратов - лечебной мРНК-вакцины и пептидной вакцины.

Среди препаратов, на использование которых выдано разрешение, - персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы. Ее производитель - НМИЦ радиологии Минздрава. Вакцина разработана совместно с Центром имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина. Второй препарат - персонализированная пептидная вакцина для терапии злокачественных новообразований "Онкопепт". Ее производитель - ФНКЦ физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА России.

Ранее главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщал, что проводится работа над запуском двух типов вакцин против рака, один из них - мРНК-вакцина. По словам Каприна, новая российская мРНК-вакцина станет бесплатной для пациентов.