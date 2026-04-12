Взрыв на складе пиротехники во Владикавказе повредил двадцать пять домов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Ремонтные работы в домах, поврежденных в результате взрыва на складе пиротехники в столице Северной Осетии Владикавказе, начнутся с понедельника, сообщил глава администрации города Вячеслав Мильдзихов.

"Дал поручение управлению капитального строительства Владикавказа с завтрашнего дня приступить к ремонту кровель поврежденных домов и начать замер окон для их замены", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

С понедельника в администрации внутригородских Иристонского и Промышленного районов начнется прием заявлений пострадавших граждан на получение выплат.

По данным Мильдзихова, всего в результате ЧП повреждены 25 домов.

Мэрия Владикавказа направит на помощь пострадавшим единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. Для граждан, утративших имущество первой необходимости, выплаты составят 50 тыс. рублей. Владельцам наиболее пострадавших домов выплатят по 100 тыс. рублей из резервного фонда главы администрации местного самоуправления Владикавказа.

Выплату также получат члены семей погибших и получивших вред здоровью, уточнил глава администрации города.

Взрыв произошел днем 10 апреля в складских помещениях во Владикавказе. Согласно предварительной информации, в помещении находилась пиротехника.

В результате ЧП два человека погибли, 15 человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних. В городе был введен режим ЧС.

Накануне пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии сообщила о завершении аварийно-спасательных работ на месте взрыва на складе.