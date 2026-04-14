В Муроме в связи с кишечной инфекций в больницах остаются 67 человек

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Муроме за неделю от вспышки острой кишечной инфекции в Муроме за неделю пострадали 679 человек, в больницах лечатся 67 человек, в том числе 26 детей, сообщило правительство Владимирской области.

Амбулаторная помощь была оказана 558 людям, из которых 258 - дети", - говорится в сообщении.

В связи со вспышкой в округе Муром против вирусного гепатита А были привиты 158 человек, из них 120 детей. Фагированы (процесс введения в организм фагов - естественных врагов бактерий, которые помогают бороться с ними) 30 детей.

В Муроме продолжаются противоэпидемические и профилактические меры. Было исследовано около 230 проб воды на всех этапах водоподготовки. Лабораторные исследования продолжаются. Также проводятся исследования биоматериала от людей на бактериальные и вирусные инфекции.

В округе Муром "Водоканалом" проводится обеззараживание водопроводных сетей. Роспотребнадзор рекомендует использовать только кипяченую воду для питьевых и хозяйственно-бытовых целей.

О вспышке острой кишечной инфекции среди жителей Мурома стало известно 9 апреля. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).