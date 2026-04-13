В Муроме количество случаев острой кишечной инфекции выросло до 677

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Муроме число заболевших острой кишечной инфекцией выросло до 677, среди них 318 детей, сообщила пресс-служба правительства Владимирской области. Учитываются случаи, выявленные с 7 по 13 апреля.

Амбулаторная помощь оказана 573 людям, из которых 272 - дети. Из общего объема изученных проб норовирус обнаружен в 36 случаях, остальные классифицируются как острая кишечная инфекция. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. 46 пациентов уже выписаны.

Губернатор Александр Авдеев поручил усилить контроль за ситуацией: взять дополнительные пробы воды, в том числе из родников округа, проверить состояние коммуникаций.

О вспышке острой кишечной инфекции среди жителей Мурома стало известно 9 апреля. По состоянию на 10 апреля было зарегистрировано 375 заболевших, среди которых 188 детей. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).