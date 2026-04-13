В Муроме количество случаев острой кишечной инфекции выросло до 677

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Муроме число заболевших острой кишечной инфекцией выросло до 677, среди них 318 детей, сообщила пресс-служба правительства Владимирской области. Учитываются случаи, выявленные с 7 по 13 апреля.

Амбулаторная помощь оказана 573 людям, из которых 272 - дети. Из общего объема изученных проб норовирус обнаружен в 36 случаях, остальные классифицируются как острая кишечная инфекция. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. 46 пациентов уже выписаны.

Губернатор Александр Авдеев поручил усилить контроль за ситуацией: взять дополнительные пробы воды, в том числе из родников округа, проверить состояние коммуникаций.

О вспышке острой кишечной инфекции среди жителей Мурома стало известно 9 апреля. По состоянию на 10 апреля было зарегистрировано 375 заболевших, среди которых 188 детей. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Новости по теме

Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

 Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

Минобороны сообщило о продолжении боевых действий после пасхального перемирия

Еще один пациент с признаками оспы обезьян госпитализирован в Подмосковье

 Еще один пациент с признаками оспы обезьян госпитализирован в Подмосковье

Комитет Думы одобрил поправку о передаче данных из "Госуслуг" в ЦИК РФ

Думский комитет рекомендовал поправки по использованию ИИ-образа в агитации на выборах

 Думский комитет рекомендовал поправки по использованию ИИ-образа в агитации на выборах

Природный пожар перекинулся из Монголии на территорию Забайкалья

В Совбезе увидели риск продбезопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке

В Екатеринбурге введут новые ограничения для электросамокатов

 В Екатеринбурге введут новые ограничения для электросамокатов

Двух пострадавших на Авачинском перевале туристов выписали из больницы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1626 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8992 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов