В Муроме отстранили от должности директора водоканала

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Муроме глава округа Евгений Рысков отстранил от должности директора МУП "Водопровод и канализация" Юрия Дударева после массового заражения острой кишечной инфекцией, сообщило правительство Владимирской области.

Сотрудники администрации, Роспотребнадзора и надзорных органов продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

"По данным медиков, рост распространения кишечной инфекции в Муроме остановлен", - отметили в облправительстве.

По последним данным, заражение выявили у 679 человек. В больницах остаются 67 человек, в том числе 26 детей, амбулаторную помощь получили 558 человек, в том числе 258 детей.

По факту вспышки заболевания возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Новости по теме

Против Сергея Алексашенко возбуждено дело о дискредитации армии

Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на Госуслугах

 Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на Госуслугах

Госдума приняла закон о временном смягчении налоговых условий для малого бизнеса

В Муроме отстранили от должности директора водоканала

ФАС призвала хлебопеков оперативно информировать о возможных рисках увеличения затрат

Площадь лесных пожаров в РФ в 2026 г. выросла в 1,3 раза, их число снизилось вдвое

 Площадь лесных пожаров в РФ в 2026 г. выросла в 1,3 раза, их число снизилось вдвое

Экс-главный архитектор Москвы стал куратором проектов ВЭБа в сфере городской экономики

 Экс-главный архитектор Москвы стал куратором проектов ВЭБа в сфере городской экономики

Депутат Яна Лантратова выдвинута на пост российского омбудсмена

Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

 Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1646 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов