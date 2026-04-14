В Муроме отстранили от должности директора водоканала

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Муроме глава округа Евгений Рысков отстранил от должности директора МУП "Водопровод и канализация" Юрия Дударева после массового заражения острой кишечной инфекцией, сообщило правительство Владимирской области.

Сотрудники администрации, Роспотребнадзора и надзорных органов продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

"По данным медиков, рост распространения кишечной инфекции в Муроме остановлен", - отметили в облправительстве.

По последним данным, заражение выявили у 679 человек. В больницах остаются 67 человек, в том числе 26 детей, амбулаторную помощь получили 558 человек, в том числе 258 детей.

По факту вспышки заболевания возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).