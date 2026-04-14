В России продолжают согласовывать эксперимент по открытию банковских счетов по видеосвязи

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Банк России продолжает межведомственное согласование экспериментального правового режима (ЭПР), который позволит банкам дистанционного открывать счета новым клиентам, в том числе с помощью видеосвязи.

Об этом на конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ заявил замначальника управления методического обеспечения финансового мониторинга, валютного контроля и государственного оборонного заказа службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Сергей Ключевский.

Закон, позволяющий ЦБ провести соответствующий ЭПР, президент подписал в апреле 2025 года. Ожидалось, что параметры ЭПР будут установлены позднее. До принятия закона в 2025 году "антиотмывочное" законодательство (№115-ФЗ) запрещало открытие банковского счета без личного присутствия клиента в банке, если ранее он или его представитель не были идентифицированы кредитной организацией при личной встрече.

"Закон, который был принят в прошлом году, лишь создает условия для проведения экспериментального правового режима. И, возможно, у вас возникнет вопрос, а где же, собственно, сам экспериментальный правовой режим. Могу ответить, что, безусловно, эта работа ведется. Проект нормативно-правового акта Банком России также разрабатывается", - сказал Ключевский.

"У нас очень много органов власти, с которыми мы должны эту программу согласовать. И в числе этих органов власти есть, так скажем, оппоненты всего этого. Поэтому в настоящий момент мы находимся в стадии такого тоже межведомственного согласования. Согласовываем параметры этого эксперимента, условия, на которых он может проводиться. И работа по факту еще продолжается, она не остановлена, не забыта, не заброшена, но есть определенные сложности", - добавил он.

Закон не предусмотрел сразу полноценного внедрения дистанционной идентификации клиентов банков в связи с рисками мошенничества и использования дипфейков при открытии счетов, сказал статс-секретарь - замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.

"В этой связи мы вместе с Банком России пришли к выводу, что сначала надо именно в рамках эксперимента будет оценить на ограниченном числе пользователей эти риски, посмотреть, как это будет работать, какие технологические решения могут быть использованы для достоверного подтверждения личности в рамках данного процесса, потому что это не биометрия, это, как правило, видеосвязь предполагается. И потом уже принять согласованные решения, запускаем мы или риски все же будут перевешивать", - добавил он.

Источник "Интерфакса" в марте 2-25 года сообщал, что обсуждается ограничение числа участников ЭПР, к нему могут допустить пять банков. Также обсуждалось ограничение операций по таким счетам физлиц суммой в 100 тысяч рублей в месяц. Кроме того, для защиты от видеоизображения, созданного с применением ИИ, клиента будут проверять с помощью контрольных фраз, вопросов и жестов.

Росфинмониторинг Сергей Ключевский Герман Негляд Банк России
