Вступает в силу закон о дистанционном открытии банковских счетов в рамках эксперимента

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В России вступает в силу закон, позволяющий банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) открывать счета гражданам без их личного присутствия, в том числе с помощью видеосвязи. Претенденты на участие в эксперименте рассчитывают, что видеоидентификация сделает финансовые услуги доступнее, а банкам позволит пополнить клиентскую базу.

До сих пор "антиотмывочное" законодательство (№115-ФЗ) запрещало открытие банковского счета без личного присутствия клиента, если ранее он или его представитель не были идентифицированы кредитной организацией при личной встрече. Закон, позволяющий ЦБ ввести ЭПР, был подписан президентом Владимиром Путиным 7 апреля и вступит в силу 18 апреля. Параметры эксперимента будут установлены указанием регулятора после их согласования с ведомствами.

Национальный совет финансового рынка (НСФР), который в 2020 году инициировал на площадке "регулятивной песочницы" Банка России пилот по использованию видеоконференцсвязи для обеспечения личного присутствия клиента при осуществлении юридически значимых действий, еще до принятия закона, в декабре 2024 года, обратился к ЦБ с предложением об организации ЭПР.

Озон банк вошел в группу разработки условий эксперимента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации. Принять участие в ЭПР планируют, в частности, ОТП банк, банк "Точка", Делобанк (филиал банка "Синара").

"Видеоидентификация поможет сделать финансовые сервисы доступными для всех, в том числе для жителей труднодоступных населенных пунктов. При этом важно, чтобы процесс оставался безопасным и надежным - над этим вместе с коллегами мы и будем работать", - сказал председатель правления Озон банка Андрей Личманов.

"Удаленная видеоидентификация кардинальным образом изменит ситуацию с проникновением финансовых услуг в самые труднодоступные регионы России. Она позволит клиенту получать продукты и услуги в любых банках, что, в свою очередь, усилит конкуренцию между фин. организациями, что может привести к улучшению продуктовых линеек и максимальной персонализации предложений для каждого", - сказал через пресс-службу директор по развитию цифрового бизнеса ОТП банка Иван Бахмат.

Удаленное открытие счетов станет полезным не только для клиентов-физлиц, но и для бизнеса и банков, отмечают в Делобанке. "Бизнес получит доступ к большему количеству банков и сможет выбрать условия, которые подходят именно для него. Банки, в свою очередь, значительно расширят клиентскую базу", - заявил "Интерфаксу" директор Делобанка Максим Световцев.

Разрабатывает дизайн бизнес-процесса и тестирует различные механизмы банк "Точка", сообщили "Интерфаксу" в банке. "Точка" намерена быть в первом эшелоне банков-участников. Мы обслуживаем самую диджитальную часть клиентов - малый и средний бизнес. Это клиенты, которые привыкли к хорошим сервисам и передовым решениям, которые могли бы быть применимы, мы дискутируем и взвешиваем риски. Когда официально запустится экспериментальный правовой режим, мы быстро сможем организовать удобный процесс", - сказала CRO банка "Точка" Екатерина Глухарева.

Ограничения и безопасность

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что эксперимент будет предусматривать ограничения, например, физические лица смогут снимать наличные и переводить не более определенной суммы. Ее точный размер будет определен в указании ЦБ, предварительно обсуждался лимит в 100 тысяч рублей в месяц по таким счетам.

"Будет ограничение на виды счетов и типы клиентов. Мы сейчас не знаем, какие они будут. Банки сейчас предлагают, чтобы этих ограничений было как можно меньше. Банкам интересно вкладываться в технологию и тратить деньги, только если они будут какой-то эффект для себя получать. Главный эффект для банка - удешевление открытия счета. Сотруднику надо платить зарплату, офис снимать, это деньги. А здесь удаленные каналы позволяют убрать офисы, ускорить открытие счета", - сказал "Интерфаксу" заместитель руководителя НСФР Александр Наумов.

Технология удаленной идентификации при открытии счета может быть востребована также иностранными гражданами и бизнесом. "Мы говорим о том, что разумно такую технологию протестировать на всех, потому что есть потребности, иностранные граждане тоже заинтересованы вкладываться в российскую экономику", - отметил замруководителя НСФР.

По его словам, нерезидентов нужно включать в эксперимент, но при определенных условиях. "Возможно, ограничения для нерезидентов могут быть более жесткими, чем для резидентов. Мы видим в других странах такой же пример, возьмем Казахстан. Там гражданин может открыть банковскую карточку на 5-10 лет, а иностранному гражданину в Казахстане только на год откроют. Это пример ограничений", - добавил он.

При этом полноценное закрепление в законодательстве норм об удаленной идентификации для открытия счета, вне эксперимента, требует всесторонней оценки таких новаций, в том числе с точки зрения рисков отмывания преступных доходов, отмечалось при разработке закона об ЭПР.

Источник "Интерфакса" ранее сообщал, что банки-участники эксперимента должны будут использовать только российское сертифицированное ПО, обеспечивающее защиту от мошенничества с применением ИИ (например, поддельного видеоизображения). Для этого клиента проверят с помощью случайных фраз, жестов и неожиданных вопросов. Сеансы видеосвязи будут записываться и храниться не менее пяти лет.

"Видеоидентификация также станет отличной дополнительной мерой по противодействию мошенничеству, период, в который будет проводиться эксперимент, определит все нюансы и "болевые точки", позволит выявить все нюансы применения этой опции и улучшить ее и механику ее реализации", - отметили в ОТП банке.

Если ЭПР покажет хорошие результаты, то далее будет принят закон, который изменит норму 115-го "антиотмывочного" закона и разрешит какие-то действия проводить удаленно, без личной явки. Это даст возможность клиентам дистанционно открывать счета в любом российском банке, отметил Наумов.

Ранее президент поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих для банков возможность удаленной идентификации клиентов, в том числе с использованием ВКС в рамках ЭПР.