Участников госзакупок будут проверять на соответствие закупочным требованиям по результатам анализа ФНС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Федеральную налоговую службу РФ могут обязать вносить в Единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности участников закупок. Соответствующий законопроект подготовлен Минфином РФ и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Реализация проектируемых изменений направлена на представление заказчикам объективной информации о соответствии участников закупок требованиям, предусмотренным <...> 44-ФЗ, имеющейся у ФНС России, на снижение риска представления участниками закупок при участии в закупках недостоверной информации о соответствии указанным требованиям, на упрощение осуществления заказчиками закупочной деятельности за счет исключения необходимости осуществления заказчиком дополнительных проверок соответствия вышеуказанным требованиям, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Аналогичные изменения предлагается внести в 223-ФЗ в части закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) и при которых предусмотрена регистрация в едином реестре участников закупок".

Сам документ предусматривает внесение изменений в законы "О налоговых органах РФ" (ФЗ-943-I), "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ).

Так, поправка к ФЗ-943-I обяжет налоговые органы передавать в ЕИС в сфере закупок результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, включенных в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ). При этом соответствующая информация должна будет автоматически передаваться электронным торговым площадка (ЭТП) для проведения госзакупок.

Также законопроектом оговаривается, что участники закрытых конкурсов и аукционов должны будут включать в свои заявки на участие в закупках выписки о соответствующих результатах анализа ФНС. "Что (...) обусловлено применением бумажного документооборота при проведении таких конкурса, аукциона, при котором ЕИС и электронные площадки не используются", - отмечается в записке.

Результаты анализа должны будут подтверждать или не подтверждать соответствие участника закупок требованиям 44-ФЗ или 223-ФЗ, в том числе новым, которые должны быть добавлены в эти законы в случае принятия законопроекта. В числе этих требований - отсутствие признаков несостоятельности, решений о банкротстве, задолженностей по обязательным платежам в различные бюджеты РФ, записей о недостоверности сведений о компании в ЕГРЮЛ, информации об участнике закупки в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и пр., информации в реестре иноагентов.

Предполагается, что положения этого законопроекта вступят в силу с 1 октября текущего года и с 1 января 2027 года.

ФНС
