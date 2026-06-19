"Шереметьево" обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Шереметьево" перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

Это решение принято из соображений безопасности, оно связано со введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

До этого ограничения для "Шереметьево" вводили ночью и утром 18 июня "Аэрофлот" после этих перерывов планировал полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов из этого аэропорта к полудню 19 июня.